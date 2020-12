Covid, l'Iss: 'Emilia Romagna tra le quattro Regioni a rischio alto'

'Quattordici Regioni sono classificate a rischio moderato di trasmissione Covid. Di queste, nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Due Regioni sono classificate a rischio Basso e 4, più una provincia autonoma, a rischio Alto: si tratta di Emilia Romagna, Puglia, Sardegna, Veneto e Trento. Si raccomanda alle cinque Regioni che sono ancora classificate a rischio Alto di una epidemia non controllata e non gestibile di adottare rapidamente misure di mitigazione'. A far scattare ufficialmente l'allarme per l'Emilia Romagna è l'Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio settimanale sul Covid.'La distribuzione dei casi nelle ultime due settimane non è uniforme nelle regioni - si legge nel report -. Il Veneto riporta la maggiore incidenza con 861,32 casi per 100.000 abitanti, mentre la Calabria e la Sardegna che hanno l’incidenza più bassa (dato probabilmente sottostimato a causa di un forte ritardo di notifica) riportano un valore pari a 201,59 e 208,28 casi per 100.000 abitanti rispettivamente. Otto regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, PA di Trento, PA di Bolzano, Valle d’Aosta e Veneto) riportano un’incidenza pari o superiore al valore nazionale di incidenza che è pari a 454,70 casi per 100.000 abitanti. L’indice di trasmissione nazionale calcolato al 9 dicembre 2020 sui casi sintomatici e riferito al periodo dal 18 novembre al 1 dicembre 2020, è pari a 0,82. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiori a 1 in 20 Regioni. Di queste, 19 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità'.