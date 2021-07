Covid Modena, 18 ricoveri: cresce la variante indiana

Prosegue la riduzione dei ricoveri in Azienda Ospedaliera a Modena, che oggi sono 18, ieri erano 19 con tre casi di pazienti che avevano già completato il ciclo vaccinale. Di questi, 16 sono in degenza ordinaria, tutti al Policlinico. I ricoveri tra Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono invece 2, tutti al Policlinico.Ad oggi, nella nostra provincia sono stati analizzati mediante sequenziamento del genoma, 127 tamponi che hanno permesso di riscontrare 81 ceppi di variante inglese corrispondente al 64.8%, 26 ceppi di variante brasiliana corrispondente all'20.8%, e 6 ceppi di variante indiana corrispondente al 4.8%. Rimangono stabili a 1 il ceppo di variante nigeriana corrispondente all'0.8%, a 2 i ceppi lineage B.1.1.420 corrispondente al 1.6%, a 9 i ceppi virali non variante corrispondente al 7.2% e a 2 i ceppi di variante colombiana corrispondente al 1.6%.Per quanto riguarda lo studio di prevalenza nazionale sulle varianti promosso dall’ISS che vede impegnati tutti i laboratori regionali, il sequenziamento genomico condotto dall’IZSLER di Parma sui 12 tamponi nuovi positivi del giorno 22 giugno ha evidenziato la presenza di 2 varianti inglese (17%) e 7 variante brasiliana (58%) e 3 variante indiana (25%).

