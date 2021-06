Covid Modena, 4 contagiati sintomatici e due decessi

In provincia di Modena, su 4 nuovi positivi , 4 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Si aggiungono 30 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63449.Si registrano due decessi:Uomo di 82 anni di Modena Uomo di 15 anni di ModenaEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Fanano 2Serramazzoni 1Spilamberto 1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.