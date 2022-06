Covid, netto aumento dei ricoveri a Modena nell'ultima settimana

Ad oggi, sono presenti negli ospedali di Modena 50 pazienti con riscontro di tampone positivo ricoverati, di cui 26 sono al Policlinico e 22 a Baggiovara in degeneza ordinaria e 2 in semiintensiva, tutti al Policlinico.Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, si nota un netto aumento dei ricoveri, in linea con quello dei contagi. I ricoverati infatti in appena una settimana sono passati da 33 a 50, mentre la terapia semintensiva è tornata a ospitare pazienti dopo alcune settimane di assenza.Ricordiamo che esattamente un anno fa, 24 giugno 2021, i ricoverati erano 21 totali, dei quali 17 in ordinaria e 4 tra intensiva e semi intensiva, complessivamente meno della metà rispetto ad oggi.