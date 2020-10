Covid, su 84 casi in provincia di Modena, 6 pazienti ricoverati

Gli 84 casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in 6 casi ricoverati e in 78 casi in isolamento domiciliare. Ecco i Comuni dove si sono verificati i contagi:Bastiglia 1Bomporto 1Carpi 9Castelfranco 5Castelnuovo 4Concordia 1Finale Emilia 1Formigine 1Frassinoro 1Medolla 1Modena 31Nonantola 2Novi 1Pavullo 5Prignano 1San Cesario 1Sassuolo 6Serramazzoni 1Spilamberto 1Vignola 2Non residenti in prov. 8Si aggiungono 13 nuovi guariti.Alla data di oggi sono 4345 le persone guarite.