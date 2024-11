Curare la violenza, 60 uomini ora in carico al centro LDV di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Centro "Liberiamoci dalla Violenza" di Modena: Un Percorso di Cambiamento per Uomini MaltrattantiIl Centro "Liberiamoci dalla Violenza" (LDV) di Modena rappresenta un'iniziativa pionieristica in Italia, essendo il primo centro pubblico dedicato all'accompagnamento al cambiamento per uomini maltrattanti. Fondato nel 2011 dall'Azienda USL di Modena, il centro si propone di affrontare il fenomeno della violenza domestica attraverso un approccio innovativo e terapeutico1.Obiettivi e MissioneLa missione principale del centro è promuovere il benessere delle donne e dei bambini, aiutando gli uomini a riconoscere e modificare i comportamenti violenti. Il centro opera all'interno del consultorio familiare di Modena, sottolineando l'importanza di un ambiente sicuro e di supporto per tutti i membri della famiglia1.Modalità di Accesso e Percorso TerapeuticoL'accesso al centro è gratuito e su base volontaria. Gli uomini interessati devono contattare il centro per fissare un appuntamento.

Il percorso di cambiamento inizia con una serie di colloqui preliminari per valutare la motivazione al cambiamento e l’assenza di problematiche psichiatriche o dipendenze che potrebbero interferire con il trattamento1.

Il programma terapeutico può essere individuale o di gruppo e si basa sul modello del Centro Alternative To Violence (ATV) di Oslo. Il percorso dura in media un anno e include follow-up a sei mesi, un anno e due anni per monitorare la stabilità dei cambiamenti comportamentali1.

Risultati e Impatto

Dal 2011, il centro ha supportato numerosi uomini nel loro percorso di cambiamento, contribuendo a ridurre la violenza domestica nella provincia di Modena. L’approccio del centro è stato riconosciuto come un modello efficace e ha ispirato la creazione di altri centri simili in Emilia-Romagna1.

Conclusione

Il Centro “Liberiamoci dalla Violenza” di Modena rappresenta una risorsa fondamentale nella lotta contro la violenza domestica.



Attraverso un approccio terapeutico e di supporto, il centro offre agli uomini l’opportunità di cambiare e costruire relazioni più sane e rispettose.

in preparazione alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l'Azienda USL mette a disposizione i propri professionisti per illustrare alcune delle azioni messe in campo per la prevenzione degli atti di violenza e il supporto alle donne che ne sono vittima, nonché per il cambiamento degli uomini autori di maltrattamenti.



Sarà possibile ascoltare la video testimonianza di un uomo che è stato seguito dal Centro Liberiamoci dalla violenza, il primo centro pubblico in Italia per la presa in carico degli uomini e saranno presenti per le interviste:

Daniela Spettoli, direttrice UO Consultori familiari Azienda USL di Modena

Michael Fanizza, psicologo Centro LDV Azienda USL di Modena

L'appuntamento è previsto per GIOVEDI' 21 NOVEMBRE, ALLE ORE 12 - e non alle ore 10 come precedentemente comunicato - PRESSO IL CONSULTORIO DI MODENA (via don Minzoni 121, Modena)