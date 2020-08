Da lunedì 17 cantieri stradali al via: modifiche alla viabilità

A Spilamberto partono, lunedì 17 agosto, i lavori notturni di manutenzione stradale lungo la provinciale 16, in un tratto, lungo circa un chilometro, tra la rotatoria con via Tacchini fino all'intersezione con la provinciale 14, nella frazione di Altolà di S.Cesario, compreso il ponte sul Panaro.

L'intervento prevede la completa fresatura del fondo stradale degradato e il rifacimento dell'asfalto.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato, i lavori si svolgeranno in notturna, dalle ore 20 alle ore 7 del mattino per tre notti consecutive, per terminare quindi nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto.

Per consentire le lavorazioni sarà istituito un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile, regolato da movieri.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle, fanno parte del programma di manutenzioni stradali della Provincia su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali modenesi, per un investimento complessivo di oltre tre milioni e 400 mila euro.

I lavori prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale, mediante l’impiego di conglomerato bituminoso e in alcuni tratti la sistemazione delle barriere guard rail.



Fiorano Modenese, lavori sulla circondariale San Francesco: modifiche alla viabilità



Per lavori di sistemazione del manto stradale dal 17 agosto al 18 settembre la circolazione stradale sulla Circondariale san Francesco e su via La Marmora sarà modificata.

In via Circondariale san Francesco, direzione Sassuolo-Fiorano (direzione ovest-est) è prevista la chiusura con il divieto di svolta a destra su via La Marmora e l’obbligo di direzione verso Maranello. In direzione contraria (Fiorano verso Sassuolo, est-ovest) sarà istituito il divieto di svolta a sinistra su via La Marmora e l’obbligo di direzione diritto verso Sassuolo. Infine per la circolazione stradale su via La Marmora verso via circondariale san Francesco è previsto l’obbligo di svolta a destra verso Maranello e il divieto di svolta a sinistra verso Sassuolo.



Sempre da lunedì 17 agosto a venerdì 21 agosto, per lavori di rinnovo della rete idrica in via Braida e strade laterali e in via Circondariale San Francesco sono previste alcune modifiche alla viabilità. Verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo mobile, con possibile momentanea chiusura al traffico in via Braida, in via Tiziano, in via

Tintoretto, via Cimabue, via Michelangelo Buonarroti, via Raffaello e via Caravaggio. Senso unico alternato, con possibile momentanea chiusura al traffico, anche in via Ghiarola nuova (tra via Braida e la rotatoria con la Circondariale san Francesco). Verrà infine previsto un restringimento stradale sulla Circondariale dalla rotatoria fino a via Della vittoria, con unica corsia stradale per senso di marcia. In via Della vittoria ci sarà un restringimento stradale e il traffico sarà regolato da movieri





Modena: rotatoria Morane-Liguria-Toscana



Da lunedì 17 agosto, e fino a venerdì 21, sulla nuova rotatoria di via Morane, all’incrocio con le vie Liguria e Toscana, sarà effettuato l’intervento di completamento del manto stradale con lavori per posare l’asfalto e realizzare la segnaletica orizzontale definitiva.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà sospesa la circolazione in via Toscana, nel tratto da via Camaiore, e in via Liguria, da via Carlo Alberto dalla Chiesa.

In via Morane, invece, la circolazione sarà a senso unico alternato nel tratto compreso tra via Sarzana e via Lerici, con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all’altezza dell’incrocio. Per l’intera durata dei lavori sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà e alle attività adiacenti l’incrocio.



Ciro Menotti, via Emilia Est e Trento Trieste: lavori alla rete idrica

Da lunedì 17 agosto, Hera eseguirà il secondo stralcio dei lavori sulla rete idrica di Modena, all’incrocio di via Ciro Menotti con via Emilia Est e via Trento Trieste. Si svolgerà, infatti, il secondo di due interventi programmati di sostituzione di un gruppo di valvole. I lavori, necessari a migliorare ulteriormente il servizio, sono stati suddivisi in due fasi per ridurre al minimo il disagio alle utenze interessate.

Questo secondo intervento, che salvo imprevisti dovrebbe concludersi sabato 22 agosto, comporterà una temporanea modifica della viabilità, già da lunedì 17, con restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere e divieto di svolta a sinistra, su via Trento Trieste, per i veicoli provenienti da via Emilia Est e diretti verso il centro. Viceversa, non sarà possibile ai veicoli provenienti da via Trento Trieste la svolta a destra su via Emilia Est.

Giovedì 22 agosto, dalle 8 alle 18, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nelle vie Emilia Est (da via Ciro Menotti a via Bonacini), Trento Trieste (da via Emilia Est a viale Moreali).

Le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite sia con appositi cartelli, sia attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.