Da lunedì 4 campagna di controlli sull'uso dei monopattini

Per guidare il monopattino non è necessario possedere una patente ma bisogna avere almeno 14 anni e fino a 18 va usato il casco protettivo; non sono ammessi “passeggeri” e nelle aree pedonali si può viaggiare al massimo alla velocità di 6 chilometri orari, mentre in carreggiata, su strade urbane, si può arrivare fino a 25 chilometri orari, ma nel caso sia presente pista ciclabile è obbligatorio utilizzarla.Prende il via lunedì 4 ottobre una nuova campagna di sicurezza stradale della Polizia locale di Modena volta a verificare l’uso corretto del monopattino e a rilevare i comportamenti sanzionati dal Codice della strada, che possono creare situazioni di rischio per i conducenti e per gli altri utenti della viabilità cittadina.Il nuovo mezzo di micro-mobilità, di proprietà o noleggiato, dopo l’equiparazione normativa alle biciclette, sta infatti incontrando grande diffusione, non più solo in centro storico, ma anche in altri quartieri della città.Durante tutta la prossima settimana i controlli della Polizia di Locale si intensificheranno sull'intero territorio cittadino e saranno svolti dalle pattuglie del Pronto intervento in collaborazione con gli operatori dei Quartieri. La campagna mirata si inserisce nell’ambito delle attività per la sicurezza stradale con l’obiettivo di sanzionare i comportamenti scorretti, ma anche di sensibilizzare a una condotta in grado di ridurre il rischio di causare o di rimanere coinvolti in incidenti stradali. L'avvio della campagna di sicurezza stradale sarà comunicata alla cittadinanza anche attraverso i canali social della Polizia locale.