Da lunedì Emilia Romagna in zona arancione insieme ad altre 4 Regioni

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione oltre all'Emilia Romagna, come già annunciato in mattinata da Bonaccini , anche le Regioni Calabria, Lombardia, Sicilia e Veneto. Restano dunque chiusi bar, ristoranti e pub, che però potranno fare servizio d'asporto e consegne a domicilio ai clienti. Per uscire dal Comune servirà l'autocertificazione e una motivazione valida tra le esigenze comprovate.Tutte le altre Regioni da lunedì 11 gennaio saranno in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Val d'Aosta.