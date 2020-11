Dal primo lockdown 220.000 controlli, più di 1.000 sanzioni in provincia

Ad oggi sono stati 15.032 i cittadini e 55815 le aziende controllate controllate a livello provinciale in materia di rispetto di disposizioni anticovid da parte delle forze dell'ordine nell'ambito dei servizi integrati coordinati dalla Prefettura di Modena. Controlli che hanno portato a 150 sanzioni ad aziende e 900 a persone.Dati che ci sono stati forniti questa mattina dal Prefetto di Modena Pierluigi Faloni a margine della cerimonia per il 4 novembre. In attesa delle disposizioni del nuovo DPCM, firmato nella notte ma il cui testo integrale ed ufficiale non è ancora stato pubblicato. Fattore che questa mattina manteneva ancora nel dubbio la possibilità per le regione Emilia-Romagna nella fascia verde (poi sostituita dal colore giallo, ipotesi più probabile) o arancione o rossa.'I controlli, certo continueranno, ma fondamentale è la responsabilità ed il contributo di ognuno di noi, nelle attività quotidiane. Lo sforzo del prefetto e delle singole forze di polizia è creare un dialogo ed un confronto con tutti ed in particolare con coloro, come gli esercenti ed i titolari di attività che si trovano a loro volta a garantire la sicurezza non solo di se stessi ma anche di altri. Prima di sanzionare c'è sempre un'attività di confronto e di dissuasione. La sanzione è sempre l'ultima conseguenza e quando c'è stata non è stata quasi mai contestata, perché gli estremi c'erano. Continueremo in questa opera, grazie alla sinergia delle forze di polizia, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, alle quali si aggiungono Esercito e Polizia Locale. Il presidio del territorio continuerà ad essere costante ma, lo ripeto, è fondamentale la collaborazione dei cittadini'Nella foto il Prefetto Pierluigi Faloni