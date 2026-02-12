Darwin day: il 12 e il 22 febbraio all'orto botanico e al museo

In occasione del Darwin Day 2026, l’Università di Modena e Reggio Emilia celebra Charles Darwin con due eventi gratuiti organizzati dal Sistema dei Musei e Orto Botanico. Giovedì 12 febbraio all’Orto Botanico si terrà un laboratorio per bambine e bambini (6–10 anni) dedicato alla coevoluzione tra piante e impollinatori. Domenica 22 febbraio il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata aprirà al pubblico con visite guidate per approfondire i principi dell’evoluzione e le collezioni naturalistiche. Le iniziative sono gratuite, per le visite al Museo è necessaria la prenotazione.In occasione de Darwin Day 2026 anche Unimore ricorda il padre della teoria dell'Evoluzione e simbolo della Ricerca scientifica con due appuntamenti a cura del Sistema dei Musei e Orto Botanico. Ogni anno, in tutto il mondo, il 12 febbraio si celebra la nascita di Charles Darwin che nel 1859 pubblicò il suo capolavoro “On the origin of species by means of natural selection” - L'origine delle specie.è articolato in due giornate durante le quali verranno aperti l’Orto Botanico e il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata:Giovedì 12 febbraio alle ore 16:30 - 18:30 all’Orto Botanico (Viale Caduti in Guerra, 127) a Modena si terrà illaboratorio non stop, gratuito ad accesso libero e senza prenotazione, per bambine e bambini di età 6-10 anni dal titolo “Darwin Day 2026 - La lunga relazione tra piante e animali impollinatori”. Sarà un viaggio alla scoperta del fenomeno dell’impollinazione e delle caratteristiche che piante e animali hanno sviluppato per essere sempre più ‘sintonizzati’ le une con gli altri. Nel corso dell’attività i ragazzi impareranno a conoscere, attraverso osservazioni al microscopio e giochi a tema, i meccanismi della coevoluzione. Il laboratorio, curato dal Sistema dei Musei e Orto Botanico, sarà condotto dalla dott.ssa Giovanna Barbieri e dal dott. Andrea Gambarelli. Per informazioni scrivere a giovanna.barbieri@unimore.it(Via Università, 4) a Modena si terranno delle visite guidate allo storico Museo di Zoologia e Anatomia Comparata per scoprire la storia e le caratteristiche delle Collezioni naturalistiche e comprendere alcuni meccanismi e concetti chiave dell’evoluzione. Le visite, rivolte a tutti i cittadini, si terranno ogni 30 minuti. Sono ammesse massimo 30 persone per gruppo. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.museozoologia.unimore.it. Le visite saranno condotte dal dott. Andrea Gambarelli.