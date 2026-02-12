Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Darwin day: il 12 e il 22 febbraio all'orto botanico e al museo

Darwin day: il 12 e il 22 febbraio all'orto botanico e al museo

Per bambini e adulti. Leggi il programma

2 minuti di lettura
In occasione del Darwin Day 2026, l’Università di Modena e Reggio Emilia celebra Charles Darwin con due eventi gratuiti organizzati dal Sistema dei Musei e Orto Botanico. Giovedì 12 febbraio all’Orto Botanico si terrà un laboratorio per bambine e bambini (6–10 anni) dedicato alla coevoluzione tra piante e impollinatori. Domenica 22 febbraio il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata aprirà al pubblico con visite guidate per approfondire i principi dell’evoluzione e le collezioni naturalistiche. Le iniziative sono gratuite, per le visite al Museo è necessaria la prenotazione.
 

In occasione de Darwin Day 2026 anche Unimore ricorda il padre della teoria dell'Evoluzione e simbolo della Ricerca scientifica con due appuntamenti a cura del Sistema dei Musei e Orto Botanico. Ogni anno, in tutto il mondo, il 12 febbraio si celebra la nascita di Charles Darwin che nel 1859 pubblicò il suo capolavoro “On the origin of species by means of natural selection” - L'origine delle specie.
 

Il programma di attività Darwin Day | 2026 è articolato in due giornate durante le quali verranno aperti l’Orto Botanico e il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata:
Giovedì 12 febbraio alle ore 16:30 - 18:30 all’Orto Botanico (Viale Caduti in Guerra, 127) a Modena si terrà il
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
laboratorio non stop, gratuito ad accesso libero e senza prenotazione, per bambine e bambini di età 6-10 anni dal titolo “Darwin Day 2026 - La lunga relazione tra piante e animali impollinatori”. Sarà un viaggio alla scoperta del fenomeno dell’impollinazione e delle caratteristiche che piante e animali hanno sviluppato per essere sempre più ‘sintonizzati’ le une con gli altri. Nel corso dell’attività i ragazzi impareranno a conoscere, attraverso osservazioni al microscopio e giochi a tema, i meccanismi della coevoluzione. Il laboratorio, curato dal Sistema dei Musei e Orto Botanico, sarà condotto dalla dott.ssa Giovanna Barbieri e dal dott. Andrea Gambarelli. Per informazioni scrivere a giovanna.barbieri@unimore.it
 

Domenica 22 febbraio alle ore 15:00 – 18:30 al Museo di Zoologia e Anatomia Comparata – Palazzo del Rettorato (Via Università, 4) a Modena si terranno delle visite guidate allo storico Museo di Zoologia e Anatomia Comparata per scoprire la storia e le caratteristiche delle Collezioni naturalistiche e comprendere alcuni meccanismi e concetti chiave dell’evoluzione. Le visite, rivolte a tutti i cittadini, si terranno ogni 30 minuti. Sono ammesse massimo 30 persone per gruppo. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.museozoologia.unimore.it. Le visite saranno condotte dal dott. Andrea Gambarelli.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Scandalo Fondazione di Modena: non è stato colpo di destrezza, ma fallimento sistemico dei controlli'

'Scandalo Fondazione di Modena: non è stato colpo di destrezza, ma fallimento sistemico dei controlli'

'Barriere di genere nella scelta dell'università? Orientiamo anche le famiglie'

'Barriere di genere nella scelta dell'università? Orientiamo anche le famiglie'

Dilettanti, i bomber: Schiavone segna ancora e punta Adusa

Dilettanti, i bomber: Schiavone segna ancora e punta Adusa

'Modena, condominio piazzetta Cittadella: bivacchi costanti, piazzale ridotto a latrina'

'Modena, condominio piazzetta Cittadella: bivacchi costanti, piazzale ridotto a latrina'

Modena, è morto Renzo Arduini: addio al partigiano Walter

Modena, è morto Renzo Arduini: addio al partigiano Walter

A Unimore più laureate donne, ma per le materie Stem differenze di genere ancora ampie

A Unimore più laureate donne, ma per le materie Stem differenze di genere ancora ampie

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Tumore della prostata, Radioterapia di Modena al primo simposio internazionale

Tumore della prostata, Radioterapia di Modena al primo simposio internazionale

Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'

Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'

Lavoro: da Unimore assistente IA per individuare il profilo giusto

Lavoro: da Unimore assistente IA per individuare il profilo giusto

Giornata del ricordo: Modena rende omaggio ai martiri delle foibe

Giornata del ricordo: Modena rende omaggio ai martiri delle foibe