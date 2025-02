Degrado a Cittanova, lettera CDV ignorata dal Comune: da 5 mesi cittadini senza risposta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono 7 i punti critici che evidenziano situazioni di degrado che impattano sulla vivibilità della zona di Cittanova, e che un nutrito gruppo di residenti aderenti al locale Gruppo di Vicinato, riuniti il 5 settembre scorso, aveva messo nero su bianco. In una lettera da inviare, e inviata l'11 settembre, al sindaco di Modena, all’assessore a Partecipazione e Quartieri, e all’assessore alla Sicurezza urbana, Polizia Locale. Da quel momento il nulla. Nessuna risposta scritta, nessuna telefonata, nessun contatto ufficiale, nemmeno interlocutorio, sarebbe arrivata al gruppo di residenti. Nulla, a distanza di 5 mesi, nonostante il fatto che la segnalazione articolata e documentata sia giunta in Municipio attraverso il canale ufficiale del controllo di vicinato. Cosa che ha spinto i residenti a rendere nota la questione all'opinione pubblica, sperando che la situazione, anche solo in termini di risposta, si sblocchi.

Punto per punto.Il primo riguarda il, ormai in stato di totale degrado. I residenti lamentano l’impraticabilità dell’area, dove l’erba non viene tagliata e sono presenti nidi di vespe su panchine e giochi per bambini. Oltre al rischio per la sicurezza, i cittadini segnalano anche il pericolo igienico-sanitario, in quanto il parco è frequentato da animali selvatici come nutrie, topi e piccoli rettili, che ne rendono l'uso per la collettività impossibile.Un altro problema sollevato riguarda loche è stato eseguito solo una volta nel corso del 2024, precisamente il 6 giugno, proprio prima delle elezioni comunali. I residenti avevano già segnalato la presenza di animali nei fossi adiacenti a due plessi scolastici, ma non è stato intrapreso alcun intervento significativo.

Lela cui installazione era stata promessa in più occasioni dalla precedente amministrazione, sono rimaste un miraggio. Oggi risulta che alcune telecamere e un targasystem non siano nemmeno più in funzione. In particolare, il targasystem tra via Magnaghi e via Guandalini è sparito senza preavviso, e le risposte ricevute dall'Ufficio competente non hanno convinto i cittadini, che sollevano dubbi sulla qualità e sull'efficacia degli strumenti già obsoleti.Altro e potremmo dire storico problema, quello relativo al tcontinua a preoccupare i residenti. La velocità eccessiva delle automobili che attraversano la frazione è una questione ricorrente, con incidenti frequenti e gravi rischi per l'incolumità pubblica. I cittadini chiedono l'installazione di tutor per limitare la velocità e prevenire ulteriori incidenti.Infine, i residenti lamentano il rumore eccessivo proveniente dallonelle ore notturne e all’alba, un problema che mina il riposo dei cittadini. Nonostante le precedenti promesse da parte delle amministrazioni, le barriere antirumore non sono mai state installate.E dima di derivazione umana, sono quelli lamentati dai residenti e che sarebbero collegati a presenze e schiamazzi nei pressi di undella zona.Un altro specifico punto critico riguarda la mancata realizzazione della pista ciclabile: 'Da anni si chiede la realizzazione del collegamento tra la Frazione e la Città. Ad oggi ancora nulla' - sottolineano i cittadini. 'Si ribadisce la richiesta della realizzazione in tempi brevi e certi, e, all’unanimità del presenti, si chiede sia realizzata con manto stradale in asfalto e non con il “ghiaino” con cui sono stati realizzati altri tratti, poiché scivoloso e pericoloso per persone, oltre che inadatto per percorso in bicicletta, soprattutto per lunghi tratti'A distanza di mesi, i residenti di Cittanova si sentono ignorati dalle istituzioni, e la loro richiesta di risposte concrete e interventi immediati è rimasta, fino ad ora, senza esito. Nonostante il canale attraverso il quale le richieste sono state formalizzate sia quello ufficiale, del controllo di vicinato.