Degrado, tegole cadute e pericolanti: la vergogna del cimitero di Ganaceto

Cemento sgretolato, tegole cadute e pericolanti, fogli di catrame appeso e sporcizia. E’ una situazione di degrado diffuso quella in cui versa il cimitero di Ganaceto a Modena. Un abbandono e una incuria che rischiano di tramutarsi in una situazione di reale pericolo per i cittadini - spesso anziani - che fanno visita ai loro cari al cimitero. Le foto mostrano la gravità della realtà che da giorni si palesa agli occhi dei modenesi e, nonostante le segnalazioni, per ora nessun intervento è stato messo in campo.