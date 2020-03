Denunciò Testimoni di Geova, anziano muore isolato dagli ex 'confratelli'

, l'anziano ex Testimone di Geova modenese, che ha denunciato con esposto ai carabinieri, riportato da La Pressa , la Congregazione per le pressioni e l'isolamento subito dopo la sua scelta di uscirne, è morto questa mattina in ospedale. Dieci giorni dopo aver raccontato la sua storia, attraverso il nostro giornale appunto.'Era ricoverato da tempo, da quando due giorni dopo l'intrusione a settembre 2019 di due anziani Testimoni di Geova al suo domicilio, ebbe un malore documentato con certificazione medica attribuita a quella intimazione. Oggi, Lucio dopo 4 mesi di agonia è morto in ospedale - a parlare è, curatore amministrativo dell'84enne deceduto oggi -. Un figlio, ancora Testimone di Geova per regole della Congredazione, non ha potuto accudire con assiduità il padre. Col padre che lo ha invocato fino all'ultimo. E' con rabbia e costernazione che accolgo la fine di questa tristissima vicenda. Una vicenda che va raccontata perchè queste cose non devono più accadere'.Il funerale di Lucio Antonioli si terrà mercoledi alle 14 a Villa Pineta di Gaiato.