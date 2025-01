Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Modena ha reso omaggio alle vittime dell’Olocausto e a coloro che, fecero la scelta coraggiosa di opporsi al regime, pagando un prezzo altissimo con la deportazione nei lager nazisti. Tanti i militari. Alcuni di questi ricordati questa mattina nell'appuntamento che è svolto alla Chiesa di San Carlo di Modena, dove la comunità locale si è ritrovata, alla presenza delle autorità civili e militari.Il cuore dell'evento è stato l’incontro con gli studenti delle scuole superiori di Modena, coinvolti in un'intensa riflessione collettiva sul significato di questa giornata, alla quale hanno preso parte anche i familiari di coloro che furono deporti concentramento, insigniti di una medaglia di onoreficenze consegnata dal prefetto di Modena.

Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia è stato l'atto di conferimento delle onorificenze ai familiari di coloro che subirono la deportazione.Nel corso della cerimonia, il professor Davide Assael ha tenuto una lezione sull’Olocausto che ha saputo toccare il cuore degli studenti e dei presenti. Con grande competenza e passione, il professor Assael ha illustrato la genesi di quegli anni buoi delle trasformazioni e dell'importanza della narrazione, concentrandosi anche nella trasformazione del linguaggio legato alla memoria, simbolo anche di una sempre maggiore consapevolezza.'Una consapevolezza che non è e non deve essere intesa come conoscenza cristallizzata di quegli anni e di quelle fasi storiche ma 'consapevolezza di una storia viva' - ha sottolineato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.