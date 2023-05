Otto ore di pioggia, Secchia già sotto stress, caos sull'Estense

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Superata questa mattina il livello di allerta gialla con rapido innalzamento dal minimo ancora registrato ieri sera, verso il livello di allerta arancione, a Ponte di San Ambrogio, sul fiume Panaro che non presenta nessun problema se non si considera l'effetto che potrebbe avere sulla Fossalta in caso di piena concomitante con quella del Tiepido per effetto di un mancato sfogo di quest'ultimo alla confluenza. Prima prova per le opere di protezione realizzate in questi ultimi due anni a livello dell'attraversamento della via Emilia e su strada Curtatona.Transito veicolare aperto ma complicato sulla strada nuova Estense nei tratti a Pozza e all'altezza del bivio per Torre Maina. La carreggiata risulta invasa da un fiume di acqua e fango, proveniente dal lato del torrente Tiepido. Nel tratto di Pozza ha obbligato la Polizia Locale a porsi in testa alla colonna di auto evitando il sorpasso ed obbligando a moderare la velocità. Si consiglia la massima attenzione.