Diocesi di Modena, nuovo valzer di sacerdoti

L’arcivescovo Erio Castellucci, con decreto firmato in data 26 novembre, ha nominato don Luciano Venturi parroco delle parrocchie della Beata Vergine Assunta a Savignano sul Panaro e dei Santi Angeli Custodi a Formica. Don Venturi, 56 anni, ordinato sacerdote il 13 maggio 2006, dal 2008 era parroco di Iddiano, Montecuccolo, Montorso, Niviano e dal 2011 di Castagneto e Verica; di queste parrocchie resterà amministratore fino all’ingresso del suo successore.La parrocchia di Savignano sul Panaro era guidata dal 2006 da don Pier Giovanni Gallesi, 76 anni, ordinato sacerdote il 15 maggio 2004, che ha rinunciato per raggiunti limiti di età ed è stato nominato collaboratore della parrocchia del Santissimo Crocifisso (Santa Caterina) a Modena.La parrocchia di Formica, invece, era retta dal 2016 da don Gianfranco Milioli, 56 anni, ordinato l’11 settembre 1993, che mantiene l’incarico di parroco di Campiglio.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.