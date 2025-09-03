Monsignor Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola, ha nominato don Marek Kolbuch, classe 1981, ordinato presbitero nel 2006, amministratore parrocchiale delle comunità di “San Bartolomeo apostolo” a Fiumalbo e “Santi Pietro e Paolo apostoli” in Rotari, poste nel territorio del comune di Fiumalbo. Don Stanislaw Trojanowski ha rinunciato a tale ufficio per poter seguire gli altri impegni pastorali a lui assegnati dall’arcivescovo.
Monsignor Castellucci ha inoltre nominato don Francesco Bruni, nato nel 1963 e ordinato nel 1999, collaboratore parrocchiale delle comunità “Santi Nazario e Celso martiri” a Vignola e “San Giuseppe Artigiano” a Brodano, poste nel territorio comunale di Vignola. Don Bruni concorderà con il parroco di Vignola e Brodano, don Luca Fioratti, programmi e iniziative conformi alle direttive diocesane e opportuni per il bene spirituale dei fedeli.
L’arcivescovo ha infine nominato don Antoine Komonyaka Lokatikala assistente religioso dell’ospedale privato accreditato “Casa di cura Prof. Fogliani”. Don Lokatikala, nato a nel 1985 a Kisangani, in Congo, e ordinato presbitero nel 2012 presso l’omonima diocesi, manterrà anche gli incarichi attuali fino a nuovo provvedimento.
Diocesi Modena, Don Kolbuch amministratore parrocchiale a Fiumalbo e Rotari
Don Bruni collaboratore parrocchiale a Vignola e Brodano, don Lokatikala assistente spirituale presso la Casa di cura Fogliani
