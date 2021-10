Disservizi linea ferroviaria Carpi-Modena: mattinata di caos

Nella fascia oraria di maggior afflusso tra le 6 e le 9 di questa mattina sulla linea ferroviaria tra Carpi e Modena si sono verificati gravi disservizi che hanno causato la soppressione parziale o totale di 8 treni e diversi ritardi intorno ad un'ora. Pesantissime le conseguenze per centinaia di lavoratori e studenti che non hanno potuto rispettare gli impegni di studio e lavoro.A darne conto è Giuseppe Poli di Federconsumatori.'A Carpi, di fronte a ulteriori ritardi dei mezzi sostitutivi comunque insufficienti, in particolare gli studenti si sono fatti accompagnare dai familiari verso Modena in auto, mentre altri a gruppi hanno utilizzato i taxi disponibili, ovviamente insufficienti al bisogno - afferma Poli -. Dopo aver apprezzato l'introduzione dei nuovi treni e l'aumento di capienza ammessa a bordo, ora gli utenti devono fare i conti con un'infrastruttura che mostra tutti i suoi limiti. Per Federconsumatori sarebbe auspicabile che anzichè inseguire progetti di potenziamento di dubbia realizzazione si procedesse con urgenza a finanziare la soppressione dei passaggi a livello di linea spesso causa di questi disservizi'.