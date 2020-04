Donazioni, da Conad e Ferramenta Le Torri 2200 euro alla Croce Rossa

Conad e Ferramenta Le Torri di via Viterbo a Modena insieme per offrire solidarietà concreta in questa emergenza sanitaria. A spiegare l'iniziativa è Davide Fantinati, responsabile del Conad. 'Roberto, Luca e Caterina della Ferramenta Le Torri hanno donato i due bonus da 600 euro ricevuti dal governo per l'acquisto di generi alimentari da donare alla Croce Rossa - afferma -. Il nostro supermercato ha messo a disposizione i prodotti a prezzo di costo e ha aggiunto quanto rimasto dal progetto La spesa in sospeso'.Risultato? 2200 euro in prodotti alimentari già consegnati alla Croce Rossa.