Donini contagiato dal coronavirus, Bonaccini richiama Venturi

Sergio Venturi torna in pista. L'ex assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna è stato richiamato dal governatore Stefano Bonaccini, dopo che l'attuale titolare della delega alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, è stato trovato positivo al coronavirus . È lo stesso Bonaccini ad annunciarlo ieri a tarda sera su Facebook. 'A darci un aiuto sarà anche Sergio Venturi, assessore alle Politiche della salute fino a pochi giorni fa - scrive Bonaccini - visto che Raffaele dovrà lavorare a domicilio, ho chiesto a Sergio di gestire l'emergenza sanitaria legata al coronavirus nei prossimi giorni, fino a quando sarà necessario, e lui ha accettato subito, dimostrando un grande senso di responsabilità. Lo ringrazio per questo. Sono certo che riusciremo a superare questo momento insieme, istituzioni e cittadini. Come Emilia-Romagna', afferma il presidente, che sui due assessori contagiati, Donini e Barbara Lori, aggiunge: 'Li ho sentiti, sono in buone condizioni e lavorano da casa. Grazie a entrambi, continueremo ogni giorno a fare ciò che serve, ne sono convinto'.