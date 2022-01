Donini: 'Dalla prossima settimana Emilia Romagna in zona gialla'

L'Emilia-Romagna passerà in zona gialla dalla prossima settimana. Ad anticiparlo è l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, questa mattina a margine di una conferenza stampa al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. 'La zona gialla è un orizzonte molto vicino - conferma Donini - noi oggi siamo un po' sopra il livello di guardia nei reparti di terapia intensiva e nei reparti Covid. Venerdì scorso non lo eravamo, quindi oggi non siamo ancora in zona gialla'. Ma se in questi giorni 'aumentassero ancora i ricoveri e le dimissioni non fossero altrettanto consistenti - avverte l'assessore - sicuramente lunedì prossimo saremo in zona gialla'.