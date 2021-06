Donini: il virus ci accompagnerà ancora. Scontata terza dose vaccini

Ieri all'hub della Fiera di Bologna si e' visto che ci sono tanti giovani ansiosi di vaccinarsi al Covid, anche per potersi spostare liberamente durante l'estate. Ma sono altri i 'vuoti' che al momento preoccupano la Regione. 'Tra gli ultra-sessantenni le Ausl hanno notato una minor adesione al vaccino, che si protrae anche nelle fasce successive', sottolinea infatti l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, questa sera durante un webinar organizzato da Auser Emilia-Romagna. 'Il rischio- afferma Donini- e' che andando verso una situazione epidemica più leggera possa dilatarsi la fascia di persone che si sentono ancora giovani e in salute e magari hanno remore nei confronti del vaccino'.Per questoUn ruolo in questa campagna di comunicazione sarà affidato ai medici di base e anche alle farmacie 'in base al rapporto fiduciario' con i loro pazienti. Per le farmacie, che saranno in campo da fine giugno, 'stiamo pensando al recupero della vaccinazione di qualità, in base al rapporto umano che c'è con gli utenti, perché e' assolutamente necessario proteggere queste persone prima del prossimo autunno'. Infatti, per Donini potrebbe non essere finita con l'estate. 'Tendo a non dare questo virus per clinicamente morto', dice l'assessore.'Rispetto all'anno scorso la vaccinazione lascia ben sperare, ma