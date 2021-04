Dopo 32 anni il custode modenese di Budelli lascia l'isola

Dopo 32 anni Mauro Morandi, il custode di Budelli lascia l'isola della Sardegna e prende casa a La Maddalena, in un appartamento in affitto, sempre vicino al mare. Lo annuncia lui stesso sul suo profilo Facebook.'È una ventina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo da Budelli e da tutti voi che mi sostenete - scrive sulla sua pagina Morandi -. Ora però mi sono veramente rotto e me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni. Ciao ragazze e ragazzi, per ora andrò alla Maddalena'. 82 anni, ex insegnante di educazione fisica, Budelli è in lotta con l'Ente Parco di La Maddalena per quella casetta dove vive da decenni.