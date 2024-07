Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A farne le spese – informa Coldiretti Modena – sono le stalle che sono costrette a far percorrere tragitti alternativi ai mezzi per la raccolta del latte con relativi pesanti aumenti di costi e notevole aumento dei tempi di percorrenza. Particolarmente colpito il Caseificio di Rosola, un’eccellenza della montagna modenese, famoso per il Parmigiano di Bianca Modenese che proprio di recente è arrivato addirittura sulle tavole del G7.

Ma le difficoltà si riscontrano anche per le forniture dei mangimi e degli altri mezzi di produzione delle altre aziende che si trovano in loco.



L’economia delle imprese agricole montane è particolarmente fragile – continua Coldiretti Modena – e gravata da costi di produzioni più elevati, tempi di percorrenza maggiori e, non meno grave, dalla moltiplicazione incontrollata della fauna selvatica. Chiediamo quindi – conclude Coldiretti Modena - alle autorità competenti di attivarsi urgentemente per ripristinare i collegamenti stradali e consentire la normale ripresa delle attività agricole.Nella foto, il ponte di Rosola travolto e danneggiato dieci giorni fa da un fiume di acqua e fango