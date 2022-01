'Dopo prima dose sono stato malissimo, vi prego concedetemi esenzione'

Non vuole essere definito no vax, ma semplicemente dopo la prima inoculazione di vaccino Pfizer il 9 agosto 2021 e dopo aver accusato per giorni un forte malessere che lo ha costretto a ricorrere al Pronto soccorso di Sassuolo il 18 agosto, chiede di essere esentato. Eppure, nonostante le diverse patologie (tutte documentate) con cui deve fare i conti, per lui la strada della esenzione sembra impraticabile. A raccontare la sua storia - con tanto di documentazione alla mano - è un 42enne sassolese, Alessandro Rocchi.'Non sono affatto contrario ai vaccini, non credo assolutamente a teorie complottiste, semplicemente dopo quanto avvenuto dopo la prima dose dopo la quale ho avuto forti e prolungati dolori all'addome che mi hanno portato alle cure del Pronto soccorso e considerati i miei problemi di salute, anche cardiaci, non vorrei sottopormi a ulteriori vaccinazioni e temo per la mia stessa vita - spiega il 42enne -. Purtroppo nessun medico è disposto a firmare l'esenzione e in queste condizioni sono escluso dalla vita sociale e non posso nemmeno andare a lavorare, cosa della quale ho estremamente bisogno. Io sono convinto che una ulteriore dose potrebbe causarmi gravi reazioni, peggio di quanto accaduto ad agosto e prego qualche medico di concedermi l'esenzione'.