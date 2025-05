Emergenza medici a Modena: solo 1 su 4 i candidati per coprire i 267 posti vacanti

L’emergenza legata alla carenza di medici di famiglia raggiunge a Modena il suo punto più critico in Emilia-Romagna. I conti sono presto fatti. I 267 incarichi vacanti in provincia di Modena (il peggior dato in Emilia Romagna) si unisce al fatto che solo 349 medici hanno risposto al bando pubblico chiuso un mese fa, su un totale di 1.434 posti messi a disposizione per tutta la regione.

Circa uno su quattro che al netto della percentuale di coloro che al momento della chiamata in realtà non risponderanno presente pur avendo fatto domanda scenderanno ancora. Questo significa che, in province come Modena, dove il fabbisogno è altissimo, oltre i tre quarti delle posizioni rischiano di restare scoperte.



Modena, con i suoi 267 medici mancanti, è la provincia più in difficoltà, seguita da Bologna (247), Reggio Emilia (209), Parma (145) e Piacenza (113). Per quanto riguarda i medici del 118, la situazione più critica è in Romagna, con una carenza di 51 professionisti, in larga parte concentrati a Cesena.



La gravità della situazione modenese risulta ancora più evidente alla luce della scarsissima risposta al bando, che, come da tempo sottolinea La Pressa, rappresenta solo l’ultimo sintomo di una crisi sistemica della sanità pubblica. Non si tratta solo di medici di famiglia: la carenza si estende infatti ai reparti ospedalieri, ai servizi ambulatoriali territoriali, all’assistenza domiciliare e a tutte le articolazioni del sistema sanitario pubblico.

Questa 'fuga' generalizzata di medici, a cui si aggiunge una rinuncia iniziale ad entrare nel sistema pubblico e nell'assistenza di base, crea una tempesta perfetta nel momento in cui ci si trova di fronte ad un vero e proprio cambio generazionale, che porta o è la causa di pensionamenti, trasferimenti e condizioni di lavoro sempre più difficili.