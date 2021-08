Emilia Romagna, ora si vaccina anche in farmacia: ecco dove

Accordo tra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate: anche le farmacie potranno, su base volontaria, effettuare nei loro locali o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti, la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus.Potranno vaccinarsi in farmacia convenzionata solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare nessun minimo fattore di rischio quali condizioni di compromissione del sistema immunitario, una storia clinica di convulsioni o reazioni allergiche gravi, la presenza di sintomi da Covid e l’aver sofferto di determinate malattie in passato.Per quanto riguarda le prenotazioni, il cittadino che desideri vaccinarsi in farmacia può accedere al portale ER-Salute, scegliere la farmacia convenzionata presso la quale eseguire la vaccinazione all’interno della lista regionale di quelle aderenti al progetto, disponibile sempre sul portale ER-Salute e costantemente aggiornata, contattarla e prenotare la vaccinazione.Al momento, circa 100 farmacie hanno già aderito in Emilia Romagna. Ecco l'elenco delle modenesi:CARPI: SIGONIO SNC, VIA CARLO SIGONIO 12/CFIORANO MODENESE: DR BAVUTTI SNC, VIA STATALE EST 190FORMIGINE: FARMACIA COMUNALE FORMIGINE, VIA PAGANI,5FORMIGINE: FARMACIA FORMIGINE SNC, VIA SANT'ANTONIO 12/OFORMIGINE: SAN GIUSEPPE, VIA SAN FRANCESCO 2MARANELLO: CASELLI MARANELLO (DI ANTICA PACCHIONI SAS), VIA TREBBO 16NONANTOLA: FARMACIA NUOVA, VIA VITTORIO VENETO 132SAN FELICE SUL PANARO: COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO, VIA DEGLI ESTENSI, 2216SASSUOLO: ANTICA FARMACIA PACCHIONI S.A.S., VIA C. BATTISTI 11SASSUOLO: FERRARI S.A.S., VIA VENEZIA 27SASSUOLO: SAN MICHELE, VIA SAN MICHELE 294VIGNOLA: BRODANO SIC, VIA PER SPILAMBERTO 386L’avvio delle prenotazioni delle vaccinazioni in farmacia è previsto per il 7 settembre 2021. I vaccini utilizzati saranno Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.Sempre riguardo alle prenotazioni, con l’unico obiettivo di non sprecare il prodotto e solo nel caso uno o più prenotati non si presentino all’appuntamento, il farmacista ha la facoltà di anticipare la data di vaccinazione di altri cittadini, attingendo unicamente alla lista delle prenotazioni della propria farmacia.