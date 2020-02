Emilia Romagna, redazione Ansa dice addio a mazzetta dei giornali di carta

'Da questa settimana, nella nostra redazione, abbiamo fatto lo switch: i giornali in consultazione sono tutti in edizione digitale. Niente più carta'. Una mini rivoluzione perchè l'ufficio in questione non è un luogo di lavoro qualsiasi, ma è quello della, la cui redazione emiliano-romagnola ha deciso di non comprare più giornali di carta per la consultazione quotidiana. Il tempio delle agenzie di stampa, insomma, non compra più giornali di carta.Addio quindi alla tradizionale 'mazzetta' del mattino. A darne notizia sui social è Leonardo Nesti, responsabile della redazione Ansa Emilia Romagna. 'Lo so benissimo - scrive Nesti - che fra qualche anno i giornali di carta non esisteranno più. E invece di rimpiangere la carta e l'inchiostro faremmo meglio a inventarci alla svelta un modo per rendere sostenibile il giornalismo di qualità, perché ne va della nostra democrazia'.