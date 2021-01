Emilia Romagna tra le regioni all'avanguardia su diffusione internet

La diffusione della banda ultra larga su tutto il territorio nazionale è uno degli obiettivi primari per i prossimi mesi. Non a caso sono tante le iniziative da sottolineare nel corso degli ultimi mesi che hanno portato alcune regioni ad eccellere in questo campo. Pensiamo ad esempio all’Emilia Romagna, una regione da sempre molto attenta alle nuove tecnologie e che sta facendo grossi passi in avanti per la diffusione del web.

Negli scorsi mesi è stato sottoscritto il nuovo piano tecnico per la realizzazione della banda ultralarga su tutto il territorio. Il 15.10.2020 il tavolo tecnico del Comitato di Monitoraggio del Piano Bul in Regione Emilia-Romagna, composto dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), dalla Regione Emilia-Romagna e dalle loro società in house, rispettivamente Infratel Italia e Lepida, ha approvato il nuovo Piano Tecnico che traguarda il 31.12.2022 come data di fine lavori e collaudi.

Il nuovo Piano Tecnico tiene conto, inoltre: dello stato di fatto della presenza di Unità Immobiliari (UI) nelle Aree Bianche, le cosiddette aree ‘a fallimento di mercato’, obiettivo del Piano Bul verificato a valle dei sopralluoghi; delle disposizioni definite in ambito nazionale nel Comitato Bul sulla tipologia di intervento in Fibra Ottica (Ftth) e in Radio (Fixed Wireless Access Fwa) in funzione del numero di UI riscontrate; dell’effettiva presenza di sedi della Pubblica Amministrazione da collegare; del ritardo di inizio lavori da parte del Concessionario; delle complessità permessistiche e dei tempi per ottenere le autorizzazioni relative da soggetti pubblici nazionali/locali e soggetti privati; del fermo dei cantieri legati all’evento pandemico Covid-19. Ma non è solo l’approvazione del nuovo Piano Tecnico che permette di dire che finalmente c’è stata una ripartenza: rispetto del piano collaudi presentato e avvio della vendibilità, seppur con alcuni problemi, da parte di Operatori di Telecomunicazioni per cittadini e aziende, sono i risultati raggiunti nel corso del 2020.

Nei mesi precedenti grossi passi in avanti erano stati fatti per permettere a tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio regionale di avere a disposizione una connessione a banda ultralarga. Lo scorso anno è stato approvato l’accordo tra Regione Emilia-Romagna, ministero dello Sviluppo economico, Lepida Scpa e Infratel Spa per collegare alla rete in fibra ottica a 1Gbps le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’intero territorio regionale, da Piacenza a Rimini. L’accordo sottoscritto dalla Regione e recepito da una recente delibera di Giunta stabilisce la connessione di tutte le 1.173 scuole non ancora collegate in banda ultra-larga. Gli istituti sono così suddivisi: 206 in provincia di Bologna; 172 a Reggio Emilia; 137 a Rimini; 130 a Piacenza; 118 a Ferrara; 117 a Modena; 116 a Parma; 107 a Forlì-Cesena; 70 a Ravenna.

La connessione diffusa degli istituti scolastici a livello regionale consentirà così l’apprendimento, la formazione e l’introduzione alle tecnologie telematiche, oltre a favorire l’insegnamento ai docenti con la didattica a distanza, sempre più necessaria come l’emergenza sanitaria sta dimostrando.

I vantaggi

I vantaggi di avere una connessione in banda ultralarga sono diversi. La rete di Open Fiber è un’opera fondamentale per supportare il tessuto produttivo di questo territorio così centrale per l’economia del Paese, ma anche per soddisfare i bisogni quotidiani degli utenti come per esempio i giochi di casinò, oppure lo shopping online. Open Fiber sta realizzando un’infrastruttura interamente in modalità FTTH, che consente di toccare velocità di navigazione eccezionali, fino a 1 Gigabit al secondo. Con la fibra ottica di ultima generazione è possibile, anche in simultanea, effettuare videoconferenze di eccellente qualità, seguire programmi di didattica a distanza senza interruzioni e lavorare in smart working riuscendo a trasferire grandi quantità di dati.

Le possibilità offerte dalla banda ultra larga non si limitano all’implementazione di nuove tecnologie. Da sempre sogniamo un mondo di inclusione e pari opportunità per tutti, ed è forse in questo campo che i vantaggi della rete FTTH sono più evidenti.

A Forlì è stata cablata a sede di Acquacheta Onlus, una cooperativa che si occupa del servizio accoglienza migranti e che mette in campo una serie di strategie per il loro inserimento nel mondo del lavoro. I 16 ragazzi ospiti dell’associazione hanno potuto seguire da remoto i corsi di formazione previsti per la loro richiesta di asilo ma non solo. Il lavoro dell’associazione beneficia della banda ultra larga in maniera non indifferente.

Nell’era Covid è finalmente possibile gestire online le pratiche burocratiche per i richiedenti asilo: dalle carte di identità agli esami medici e persino le vaccinazioni. È possibile partecipare a bandi pubblici dedicati per accedere alle risorse necessarie e predisporre per loro strumenti di lavoro e apprendimento per l’integrazione.