Emilia Romagna zona arancione da domenica

'Saremo in zona arancione per due settimane a partire da domenica'. L' ufficialità del passaggio a misure più restrittive in Emilia Romagna è arrivato poco fa sui social da Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute. La firma è attesa a ore da parte del ministro Speranza.Rispetto alla zona gialla in zona arancione, oltre a non poter circolare dalle 22 alle 5 del mattino (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute per i quali sarà necessario esibire un’autocertificazione), è vietato in qualsiasi orario uscire fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non motivati da comprovate esigenze e con autocertificazione. Chiudono bar e ristoranti, asporto consentito fino alle 22, consegne a domicilio senza restrizioni. Restano aperti gli esercizi di commercio al dettaglio, oltre ai supermercati. Chiusi musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, sale giochi, sale scommesse.