Encomi emergenza Covid, vicesindaco Spilamberto scorda polizia locale

'Siamo venuti a conoscenza che alcune forze politiche a Spilamberto (lista Spilamberto con il centrosinistra) tramite il consigliere nonchè vicesindaco di Spilamberto Salvatore Francioso, hanno presentato una mozione per la concessione di un encomio per i carabinieri e operatori della Cra Francesco Roncati impegnati durante l'emergenza Covid. Facciamo anche noi gli applausi a queste due categorie di dipendenti statali e comunali, ma restiamo sbalorditi dalla poca sensibilità nonchè dalla dimenticanza, da parte del vicesindaco Francioso, di altri dipendenti, addirittura alcuni proprio dipendenti del suo Comune, a nostro avviso non meno importanti e non meno impegnati, durante i servizi covid nel momento del lockown, che hanno svolto, rischiando anche la propria salute, per gli altri'. Così in una nota il segretario provinciale del Sulpl Federico Coratella.

'Quindi, facciamo noi, pubblicamente un encomio, visto che il vicesindaco Francioso se ne è dimenticato, ai dipendenti della Polizia Locale, ai dipendenti della Protezione civile, ai dipendenti del servizio sanitario e delle Associazioni e agli appartenenti al Coc, che hanno garantito in quei momenti bui, la luce per tutti - chiude Coratella -. Speriamo che il vicesindaco Francioso non voglia porre rimedio chiedendo in ritardo un encomio per la Polizia Locale dell’Unione: dopo questa mancanza nessuno lo vorrà. Alla polizia locale basta il riconoscimento dei cittadini'.