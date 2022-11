Esalazioni nocive in appartamento: 6 persone all'ospedale

Intervento dei soccorsi, intorno alle 18,30 in un appartamento di corso Canal Chiaro a Modena per accertamenti dopo che sei persone residenti hanno accusato malesseri tali da richiedere il trasporto in ospedale per accertamenti. In corso le verifiche per stabilire le cause, non si esclude un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento con la possibile fuga di gas o di monossido di carbonio.L'invito rivolto dai Vigili del Fuoco alla cittadinanza è di provvedere in questi primi giorni di freddo, a far verificare l'efficienza gli impianti di riscaldamento (autorizzati al funzionamento dal 7 novembre), e delle canne fumarie prima dell'accensione. Assolutamente da evitare invece l'uso di bracieri o mezzi di riscaldamento improvvisati che possono essere facile fonte d'incendio o di sviluppo di esalazioni pericolose come il monossido di carbonio.