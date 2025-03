Ferrari: accordo con il Comune di Fiorano per una nuova pista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella seduta di giovedì 27 febbraio del Consiglio comunale di Fiorano Modenese, tra i vari punti in discussione – tra cui una mozione per il potenziamento dei servizi educativi nel contrasto alla marginalità e al disagio giovanile e un’interpellanza sul supporto alla non autosufficienza e ai caregiver, entrambe presentate da consiglieri del gruppo Pd – è stato approvato il procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 proposto da Ferrari S.p.A. Tale strumento, previsto dalla normativa regionale, consente l’approvazione di progetti di interesse pubblico e la trasformazione di insediamenti imprenditoriali che comportino varianti alla pianificazione territoriale vigente.



L’intervento prevede la realizzazione di una nuova Test Track con officina, situata accanto all’attuale pista di prova per le vetture di Formula 1. La nuova pista sarà dedicata al collaudo delle vetture stradali Ferrari.



Si tratta di un progetto di grande rilevanza per il territorio, non solo per il valore dell’investimento, ma soprattutto per il risultato ottenuto dall’Amministrazione comunale. Grazie al lavoro dell'Amministrazione e del sindaco Marco Biagini, i benefici per il Comune derivanti dall’intervento di Ferrari saranno destinati a opere di rigenerazione urbana, per un valore complessivo tale da consentire anche il recupero di due importanti parchi, ora cementificati, ad aree di verde pubblico: si sta infatti pensando di focalizzare gli interventi sul parco De André a Fiorano (tra la circondariale S. Francesco e via Braida) e sul parco Di Vittorio a Spezzano, accanto alle scuole Menotti.Un approccio innovativo, che dimostra la capacità dell’amministrazione di trasformare gli investimenti sul territorio in opportunità concrete per la comunità. Il gruppo consiliare del Partito Democratico esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di una visione amministrativa attenta alla sostenibilità e alla qualità della vita dei cittadini.