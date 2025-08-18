Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3

Ferrari ha stabilito un nuovo record mondiale con un esemplare unico di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 battuto all'asta per 26 milioni di dollari. L'auto è diventata così la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta con questa modalità. Lo ha reso noto la società, che ha collaborato per l'asta con RM Sotheby's a Monterey, California. 'Commissionata come ulteriore esemplare oltre alla produzione originale in serie limitata di 599 unità, la vettura presenta una livrea in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena con il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria', spiega la nota. 'Gli interni sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto sostenibile ricavato da pneumatici riciclati, e includono cinture di sicurezza gialle e motivi ricamati del Cavallino Rampante'. L'intero ricavato della vendita record andrà a beneficio della Ferrari Foundation, un ente di beneficenza pubblico dedicato alla promozione di programmi educativi e progetti comunitari in tutto il mondo.

