Ferrari ha stabilito un nuovo record mondiale con un esemplare unico di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 battuto all'asta per 26 milioni di dollari. L'auto è diventata così la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta con questa modalità. Lo ha reso noto la società, che ha collaborato per l'asta con RM Sotheby's a Monterey, California. 'Commissionata come ulteriore esemplare oltre alla produzione originale in serie limitata di 599 unità, la vettura presenta una livrea in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena con il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria', spiega la nota. 'Gli interni sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto sostenibile ricavato da pneumatici riciclati, e includono cinture di sicurezza gialle e motivi ricamati del Cavallino Rampante'. L'intero ricavato della vendita record andrà a beneficio della Ferrari Foundation, un ente di beneficenza pubblico dedicato alla promozione di programmi educativi e progetti comunitari in tutto il mondo.
Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3
L'auto è diventata così la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta con questa modalità
