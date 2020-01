Fiera del fumetto, a Modena ci sono gli eroi mascherati

Indossare i panni del proprio eroe preferito e vestirne anche la personalità: è questa la filosofia dei cosplayer, un 'must' presso le più importanti manifestazioni dedicate ai fumetti. Per questo non poteva mancare un grande raduno a, la versione 3.0 della tradizionale fiera del fumetto, che prosegue fino a domani,, nell'ambito di Expo Elettronica: a ModenaFiere in questi due giorni di manifestazione sfilano oltre 2.000 'eroi mascherati'.Prosegue infatti la mostra mercato a misura di cosplayer, dedicata al fumetto usato e da collezione: si spazia da quelli più retrò dal sapore vintage, agli intramontabili cult del passato sino ai più amati dai giovani appassionati, che ammiccano alle serie giapponesi, con la possibilità di scovare in fiera costumi, accessori e complementi ispirati ai beniamini più seguiti. Qui si trovano manga, anime, modellini, action figures, fumetti, comix, telefilm, videogiochi, giochi, giochi da tavolo, gioco libero, role playing games, autori e youtubers. CosMo è anche animazione a 360° grandi con megaschermo sul palco, stand fotografici per i cosplayers, tornei di videogiochi, tornei di carte collezionabili, ospiti e mostre inedite.Se si pensa ai cartoni animati di ieri e di oggi ci sono delle voci che è impossibile non riconoscere. Tra queste due in particolare hanno segnato letteralmente l'infanzia del pubblico italiano dagli anni '80 ad oggi, ritagliandosi un posto di primissimo piano nei cuori e nei ricordi dei fan: quella di Cristina D'Avena e quella di. 'Pokemon', 'Dragonball', 'One Piece', sono ormai diventati dei veri e propri inni di generazioni cresciute con l'inconfondibile stile dance che caratterizza il sound dei brani cantati da Giorgio Vanni: per i fan dei cartoon l'appuntamento è domani, domenica 12 gennaio a ModenaFiere, dove a CosmoComix Giorgio Vanni salirà sul palco del Games Village alle 16.30 per un'intervista esclusiva. Il suo successo non si è mai arrestato, fino ad arrivare all'ultima produzione discografica dello scorso anno: 'Toon Tunz', album dal quale è stato estratto il primo singolo omonimo che ha spopolato in rete. Tra le produzioni più recenti troviamo le sigle di 'Lupin' e di 'My Hero Academia', insieme a brani originali ispirati al mondo dei cartoon.