Finanza di Carpi, il nuovo comandante è Greta Tallone

Cambio al vertice per la Compagnia della Guardia di Finanza di Carpi dove il Tenente Greta Tallone ha sostituito il Capitano Lucia Iafolla che, dopo circa quattro anni di intenso e apprezzato lavoro, ha lasciato il Comando del Reparto per insediarsi alla Scuola di Addestramento e Specializzazione di Orvieto.All’atto dell’assunzione del nuovo incarico, il Comandante Provinciale di Modena, Colonnello Adriano D’Elia, ha formulato i migliori auguri per l’attuale incarico al neo Comandante della Compagnia di Carpi, congedando e ringraziando il Capitano Iafolla per il lavoro svolto nel suo periodo di comando.Il Tenente Greta Tallone, originaria di Cuneo si è arruolata nel Corpo nel 2014 frequentando il 114° corso “Berane III” presso l’Accademia della Guardia di Finanza.Nella sua giovane carriera ha già rivestito l’incarico di Comandante della Sezione Operativa Volante della Compagnia di Magenta.