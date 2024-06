Fiume Secchia, Aipo: 'Non ci aspettavamo una piena così a giugno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono state effettuate da AIPo manovre alle paratoie della cassa di espansione del torrente Parma per regolare la portata in uscita dal manufatto regolatore (70 e, in seguito, 90 metri cubi in uscita dalla cassa), trattenendo così una parte consistente della piena all’interno della cassa stessa. Sono entrate in funzione anche le casse di espansione di Enza, Crostolo, Secchia e Panaro, invasando nei bacini di ritenuta parte delle acque di piena e diminuendo così il deflusso a valle. A Villanova di Piacenza, sul fiume Arda, interessato dallo sfioro della Diga di Mignano, sono stati effettuati dal personale AIPo interventi urgenti con telonature degli argini e posizionamento di materiali di sovralzo provvisorio degli stessi.

Per quanto riguarda Modena abbiamo fatto il punto con il dirigente Aipo Massimo Valente. 'Erano previste piogge a carattere temporalesco che non sembravano preoccupare, ma in realtà le precipitazioni hanno avuto dimensioni diffuse e consistenti e hanno provocato una piena importante che ora sta transitando - afferma Valente -. Anche gli agricoltori non si aspettavano una piena del Secchia il 25 giugno. Noi continueremo a monitorare il fiume ma per ora non vi sono particolari problemi'.