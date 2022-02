Forte terremoto nel reggiano: magnitudo 4. Paura anche a Modena

Forte scossa di terremoto alle 19.55 di oggi a Reggio Emilia, per la precisione a Bagnoli in Piano, avvertita distintamente anche nel modenese. Ingv certifica una magnitudo 4 con ipocentro a una profondità di 7 chilometri. Tanta la paura in città. Molti cittadini residenti ai piani alti sono scesi in strada. Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma sono in corso rilievi e verifiche anche da parte della Protezione civile modenese.'Sono in corso, in questi minuti, le verifiche da parte della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. E’ stato intanto attivato il sistema di Protezione civile regionale, in stretto contatto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile - si legge in una nota della Regione Emilia Romagna -. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è costantemente informato sugli esiti delle verifiche'.Alle 21 una seconda scossa più forte tra Reggio e Modena ( qui ).