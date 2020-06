Gara di solidarietà per il fienile a fuoco: consegnate 150 rotoballe

Un carico di 150 rotoballe di fieno è stato consegnato questa mattina dagli agricoltori di Coldiretti Modena all’azienda Marco Bellei di Solara colpita, il 16 maggio scorso, da un grave incendio che ha mandato in fumo il fieno necessario all’alimentazione degli animali oltre ad aver danneggiato in modo irreparabile il fienile che dovrà essere ricostruito.La consegna – informa Coldiretti Modena - è avvenuta, alla presenza del Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari, al termine della “trattorata” che ha visto la partecipazione degli agricoltori di diverse parti della provincia.“Siamo consapevoli – ha sottolineato il Presidente di Coldiretti Modena - che 150 rotoballe non risolvono il problema ma crediamo che anche un piccolo gesto possa contribuire alla ripresa dell’azienda e al morale di chi in quell’azienda vive e lavora. Coldiretti ha seguito fin dall’inizio l’evolversi della situazione assicurando a Bellei il sostegno dell’associazione per fronteggiare l’emergenza dei primi giorni. La vicinanza dei nostri soci - ha precisato Borsari – si è fatta sentire da subito: gli agricoltori vicini sono intervenuti subito con i carrobotte per tentare di domare il fuoco, poi è partita la gara di solidarietà con l’offerta di fieno a partire dalla Bassa fino agli allevatori della montagna che faranno arrivare il loro contributo nei prossimi giorni.”Oltre alla vicinanza degli agricoltori – ricorda Coldiretti Modena – non è mancata la generosità dei compaesani che si sono attivati con una raccolta fondi per sostenere l’azienda.L’azienda di Bellei – rende noto Coldiretti – produce latte da Parmigiano Reggiano con un allevamento di 230 capi da latte e dà lavoro, oltre che al titolare e alla moglie, anche ai due figli trentenni che hanno deciso di rimanere in azienda.