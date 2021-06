Genova, trombosi dopo AstraZeneca: 34enne in terapia intensiva

E' ora ricoverata in terapia intensiva la 34enne di Savona che è stata sottoposta a intervento per la rimozione di alcuniL'ospedale ha comunicato che nel corso della notte la donna 'è stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati'. E 'attualmente la paziente è ricoverata in terapia intensiva in respiro spontaneo. È in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini angiografiche del circolo cerebrale'.La donna è stata ieri, mentre era al lavoro, nel Tigullio, ha avvertito un forte mal di testa ed è andata all'Ospedale Policlinico San Martino. Era stata vaccinata ad Alassio il 27 maggio scorso con la prima dose di AstraZeneca. Dai primi esami fatti in pronto soccorso, è emerso subito un livello basso di piastrine nel sangue. E' stata quindi avviata la terapia per tenere sotto controllo la situazione e condotti altri esami, che hanno portato all'intervento di questa notte.Sempre all'ospedale San Martino di Genova dal 5 giugno è ricoverata, in gravi condizioni, anche una ragazza di 18 anni , vaccinata il 25 maggio 2021 nella Asl di residenza con vaccino AstraZeneca, colpita da trombosi e sottoposta a intervento intervento di neuroradiologia interventistica per rimuovere meccanicamente il trombo e anche ad un intervento di neurochirurgico a causa dell'emorragia.