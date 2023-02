Giornata del gatto, Carpi tra le città più ‘feline’ d’Italia

Parlando di colonie feline, il comune di Napoli ne conta ben 2107, seguita da Ravenna (990) e Carpi, con 853 colonie. Il comune di San Giovanni in Persiceto, invece, dichiara di avere ben tre gattili sanitari, strutture fondamentali per prendersi adeguatamente cura dei gatti liberi malati o feriti.Sempre in relazione all’anagrafe felina, nel 2021, il comune di Sant’Angelo in Lomellina (Pavia) dichiara di avere più di un gatto ogni due cittadini residenti, seguito dal comune di Zeddiani (Oristano) con poco meno di un gatto ogni due cittadini residenti e dal comune di San Pietro in Cerro (Piacenza) con analoga situazione.