Giovanardi contro Giovanardi: 'Covid? Ma quale modello Svezia...'

Pochi giorni fa il fratello Daniele, ex primario del Pronto soccorso di Modena, proprio su La Pressa ( qui l'articolo ) aveva lodato il modello svedese per fronteggiare il Covid. Nessun lockdown e nessuna mascherina obbligatoria imposta. Oggi Carlo Giovanardi snocciola numeri per confutare la tesi del fratello. In base ai numeri riportati la Svezia non sarebbe affatto un esempio, ma avrebbe percentualmente gli stessi contagi e decessi che in Italia a fronte di un contesto nordeuropeo ben migliore nei Paesi dove il lockdown è stato imposto.'Infuria la polemica tra i sostenitori del modello svedese per fronteggiare il Covid (raccomandazioni ma nessuna chiusura obbligatoria) ed il modello di lockdown obbligatorio praticato negli altri paesi europei. La seguente tabella mette a confronto i dati del 17 novembre relativi ad Italia, Svezia e i paesi confinanti con Svezia (che hanno imposto il lokdown obbligatorio), indicando, oltre alla percentuale dei contagiati e dei deceduti, la densità della popolazione - afferma Giovanardi -. Ognuno può trarne la conclusione che crede separando però i fatti dalle opinioni'.