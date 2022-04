Giustizia riparativa: quando vittima e reo si incontrano. Convegno a Modena

L’Osservatorio per l’attuazione del protocollo Miur della Camera Penale Carl’Alberto Perroux di Modena sabato 30 aprile promuove la Tavola Rotonda dal titolo: “La pena: dal carcere all’incontro con la vittima”. L'incontro si terrà dalle 8.30 alle 13 nell’aula magna del liceo classico e linguistico Muratori San Carlo di Modena e in diretta sul canale youtube della Camera Penale Carl’Alberto Perroux di Modena.L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale, verterà principalmente sulla Giustizia Riparativa.Dopo i saluti introduttivi dell’avvocato Silvia Silvestri, responsabile dell’Osservatorio Miur della Camera Penale, dell’avvocato Roberto Ricco, presidente della Camera Penale, della dottoressa Silvia Menabue, provveditore agli studi di Modena e Provincia e dell’assessore alla legalità a Modena Andrea Bosi, l’avvocato Alessia Marchini, componente dell’Osservatorio MIUR, parlerà della storia della pena e la sua evoluzione, successivamente la dottoressa Laura Bartoli, ricercatrice dell’Università di Bologna, con l’avvovato Giovanni Sivelli, componente dell'Osservatorio Miur, affronteranno il tema della Giustizia Riparativa da un punto di vista giuridico.Giorgio Bazzega () è figlio del maresciallo dell'antiterrorismo Sergio Bazzega, ucciso dal brigatista Walter Alasia il 15 dicembre del '76Infine, l’avvocato Nicoletta Cavani, referente del Direttivo della Camera Penale e componente dell’Osservatorio MIUR, presenterà i 12 elaborati delle classi (provenienti dagli Istituti L. Muratori, Luosi, Venturi, Meucci, Cavazzi) che hanno inteso partecipare al Bando in memoria dellaAvvocato Marco Favini sul medesimo tema della Tavola Rotonda. Al termine si procederà alla premiazione delle quattro classi vincitrici che riceveranno un premio del valore di 300 euro ciascuna.L’Osservatorio Miur della Camera Penale nell’anno scolastico 2021/2022 ha svolto oltre 60 incontri nelle scuole di Modena e Provincia, incontrando oltre 2000 studenti. Le lezioni hanno toccato argomenti importanti quali il giusto processo, il bullismo il cyberbullismo e il revenge porn e in molte classi inoltre si sono svolti veri e propri processi penali simulati.Il tema scelto quest’anno per il Bando e la Tavola Rotonda, ovvero quello della pena e della Giustizia Riparativa è un tema complesso sia da un punto di vista umano che giuridico, ma, le 12 classi che hanno presentato gli elaborati si sono messe in gioco in modo encomiabile, producendo elaborati di grande pregio, frutto di studio, creatività e idee originali.