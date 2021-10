'Grazie allo screening ho scoperto il tumore in tempo e sono guarita'

“Fate lo screening, io non avevo nessun sintomo”. È una delle frasi più significative della testimonianza di Imogene Minelli, 76 anni, che racconta come ha scoperto il tumore grazie allo screening che viene offerto gratuitamente da Ausl di Modena, con invito, a tutte le donne da 45 a 74 anni (da 45 a 49 anni invito ogni anno, da 50 a 74 anni invito ogni due anni).Nel corso del 2020 l’attività è proseguita nonostante la pandemia da Covid-19 (con una breve sospensione di due mesi): sono stati effettuati 66.149 inviti a cui hanno aderito 48.841 donne residenti o domiciliate in provincia di Modena. Nello stesso anno, dopo lo screening, 2.884 di queste donne sono state inviate ad approfondimenti diagnostici. Ciò ha permesso di individuare ben 441 tumori, sia benigni che maligni. (Scheda in allegato)Ottobre è il mese ‘rosa’, storicamente dedicato alla prevenzione dei tumori femminili (in particolare il tumore della mammella, il più rilevante, ma anche tumore del collo dell’utero) e sono tanti gli eventi di sensibilizzazione organizzati in questo mese dai consultori di Azienda USL di Modena e da associazioni di volontariato.