Green solo a parole, classifica Legambiente boccia Modena: 61esima

Modena green, ma solo a parole. Il 28esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia pubblicato oggi dal Sole24Ore boccia la nostra città che si piazza appena al 61esimo posto complessivo, invariato rispetto allo scorso. Basti pensare che Reggio Emilia è seconda dietro a Trento e Bologna 22esima. Terza Mantova.L'indagine si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente): la classifica finale fotografa con dati relativi al 2020 le performance ambientali di 105 città capoluogo di provincia.Modena figura al secondo posto per alberi in area di proprietà pubblica, 59esima per isole pedonali, 42esima per solare pubblico, 87esima per uso efficiente del suolo, 25esima per verde urbano, 81esima per concentrazione di biossido di azoto, 86esima per sforamenti di ozono, 87esima per concentrazione Pm10, 21esima per consumi idrici, 61esima per dispersione della rete idrica, 19esima per efficienza nella depurazione, 45esima per offerta trasporto pubblico, 22esima per passeggeri trasporto pubblico, 18esima per piste ciclabili, 60esima per tasso di motorizzazione, 84esima per vittime della strada, 55esima per rifiuti differenziati e 97esima per rifiuti prodotti.