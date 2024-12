Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il rammarico per quelle che vengono definite mancate risposte e la speranza che la mobilitazione delle famiglie possa portare, come già è successo con l'incontro convocato dal prefetto con i rappresentanti dei Consigli di istituto, possa portare ad una svolta nei rapporti con le istituzioni e nella risposta delle stesse nei confronti di chi, ogni giorno, minaccia la sicurezza e la serenità, anche di vivere la propria città, dei ragazzi. Nei tragitti casa scuola così come nella vita extrascolastica.

Nel video alcun testimonianze raccolte nell'incontro. Ci è parso opportuno nascondere i visi delle persone al microfono, per nostra scelta, ai fini di tutela delle stesse