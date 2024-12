I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara con bilanci e nuove sfide

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco



Nel 2024, sono stati effettuati ben 9.400 interventi di soccorso tecnico urgente, una media di circa 25 al giorno, a dimostrazione della necessità continua di garantire la sicurezza alla cittadinanza. Oltre a questo, il Comando ha trattato circa 1.900 istanze nel settore della certificazione antincendio, ha partecipato a oltre 200 commissioni tecniche provinciali e ha garantito la vigilanza antincendio in 450 occasioni. Non sono mancati momenti dedicati alla formazione, con 58 corsi interni, 26 sessioni di addestramento operativo e 22 corsi per addetti antincendio. 'Questo intenso programma di attività sottolinea l’impegno costante per l’aggiornamento professionale e per la sicurezza dei cittadini, in una professione che richiede una preparazione continua e una grande dedizione. Nel merito dei dati possiamo dire che si equivalgono in termini quantitativi con quelli dello scorso anno ciò che cambia è la tipologia di intervento.



Quest'anno il comando provinciale di Modena è stato impegnato anche negli eventi alluvionali mentre le nuove sfide della quotidianità Sono caratterizzate anche dal cambio di tecnologia nell'ambito dell'automotive dove i sistemi di alimentazione sono cambiati punto fino a qualche anno fa era difficile trovare uno scenario di incidente con auto elettriche dove si possono creare dei corti circuiti vengono rilasciate sostanze particolari dalle batterie così come era difficile trovare autoarticolati alimentati a gnl cose invece possibile oggi'



Il programma delle celebrazioni



Le celebrazioni per Santa Barbara sono un'occasione importante non solo per celebrare la Santa, ma anche per ricordare l'impegno quotidiano dei Vigili del Fuoco e per omaggiare chi ha sacrificato la propria vita al servizio della comunità. Il programma delle celebrazioni per il 4 dicembre si articola in vari momenti significativi:

Ore 9:30: La giornata inizia con un tributo ai caduti, con la deposizione di una corona di alloro presso la lapide situata nella sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena. Questo momento di silenzio e riflessione è un doveroso omaggio a chi ha dato la vita per la sicurezza degli altri.

Ore 9:50: Si prosegue con l'omaggio ai Vigili del Fuoco attraverso l'Alzabandiera e la posa di omaggi floreali al Monumento al Vigile del Fuoco, situato all'incrocio tra Strada Formigina e Viale Corassori. Questo gesto simbolico rappresenta il riconoscimento del valore e del sacrificio quotidiano dei pompieri.

Ore 10:30: Una Santa Messa celebrata presso la palestra del Comando dei Vigili del Fuoco. Un momento di spiritualità condivisa, in cui tutti i partecipanti si riuniscono per una preghiera collettiva.

Ore 11:15: Dopo la Messa, il Comandante dei Vigili del Fuoco e le autorità locali si ritroveranno per un saluto ufficiale, seguito dalla consegna dei riconoscimenti a chi si è distinto nell’attività del Corpo.



L'omaggio alla Madonna con autoscala e tecniche di Soccorso alpino nella giornata dell'8 dicembre



Oltre agli eventi principali del 4 dicembre, le celebrazioni si estendono anche all'8 dicembre, con due iniziative in particolare:

In Piazza Grande a Modena: Alle 19, dopo la Santa Messa in Duomo celebrata da Mons. Erio Castellucci, si terrà la deposizione di un mazzo di fiori alla Madonna presso la Torre Municipale, con l’utilizzo di un'autoscala per raggiungere il punto più alto della piazza.

A Sassuolo, in Piazza Garibaldi: Alle 11:00, dopo la Messa in San Giorgio, si procederà con la deposizione di un mazzo di fiori alla Madonna presso la Torre Civica, utilizzando le tecniche di Soccorso Alpino Fluviale (SAF), che evidenziano l'importanza delle competenze specialistiche dei Vigili del Fuoco in vari ambiti.



Un momento di riflessione e comunità



Le celebrazioni di Santa Barbara non sono solo un’occasione per festeggiare, ma anche un momento di comunità e di rinnovamento. I Vigili del Fuoco si uniscono per ricordare i sacrifici del passato, ma anche per guardare al futuro con determinazione. Ogni anno, il legame con Santa Barbara si rafforza, confermando l'importanza del suo esempio di coraggio e protezione, che guida e ispira chi, ogni giorno, è impegnato a garantire la sicurezza di tutti.