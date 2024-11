Il mondo della ceramica piange Franco Vantaggi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lascia la moglie Concetta Romeo, i figli Valeria, Giovanni e Michele.Il funerale si terrà martedì 5 novembre, alle 15.30 presso il Duomo di San Giorgio a Sassuolo.

'Con Franco Vantaggi scompare una delle figure che ha più contribuito allo sviluppo ed alla crescita della nostra Associazione e dell'industria ceramica italiana - ha commentato Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica - Le sue doti professionali e di relazione, mai disgiunte da una straordinaria umanità ed attenzione per le persone, sono state fondamentali per affrontare al meglio le tante e importanti sfide del distretto di Sassuolo, così come di tutto il settore ceramico nazionale'.



'Col suo buonsenso e la battuta sempre pronta, con la sua lungimiranza e profondità d’analisi e di pensiero - ricorda il sindaco - è stato protagonista di oltre mezzo secolo di crescita per l’industria ceramica, di benessere economico e sociale per un territorio che, fino a pochi anni prima del suo arrivo, veniva definito area depressa. Alla moglie Concetta, ai figli ed ai tantissimi amici che oggi piangono la sua scomparsa, vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo'.