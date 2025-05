Il passaggio del giro d'Italia le modifiche alla viabilità in provincia

MARANELLO

Orario previsto di passaggio: ore 13.40.

Vie interessate: via Vignola, via Claudia, tratto della SS12 (Nuova Estense).

Sospensione traffico: dalle 11.10 alle 14; divieto di sosta 10–14 in via Vespucci – via Garibaldi.

Strade chiuse: SS12, via Claudia, via Vignola.

Attraversamenti consentiti: in punti selezionati su via Claudia e via Vignola (es. via Vandelli, via Grizzaga, via 8 Marzo).

Deviazioni consigliate:

Lato sud: da Castelvetro via Montanara, Gremiole, Vandelli, Zozi, Nazionale, Graziosi, Repubblica di Montefiorino.

Lato nord: SP467 Pedemontana per traffico pesante e leggero tra Sassuolo e Appennino.





FIORANO MODENESE

Orario previsto di chiusura: 11–14.

Vie interessate: via Statale, via San Giovanni Evangelista, via San Francesco.

Modifiche alla viabilità:

Doppio senso temporaneo in via Vittorio Veneto.

Attraversamenti regolati tra le 11 e le 13, quando possibile.

Percorsi alternativi consigliati:

Maranello–Sassuolo: via Pedemontana.

Fiorano–Sassuolo: via Vittorio Veneto e vie laterali.

Scuole:

Aperte tutte, eccetto: medie Bursi e Leopardi (uscita anticipata alle 11).

Servizio scuolabus garantito per Menotti; sospeso 12–14 per Guidotti e Ferrari.



SASSUOLO



Orario previsto di passaggio: tra le 13.30 e le 14.

Vie interessate: via Po, via Braida, Circondario Stazione, via Radici in Monte.

Sospensione traffico: circa 2h 30min prima del passaggio, fino al termine della gara.

Scuole:

Chiuse tutte le scuole secondarie (medie e superiori).

Chiuse primaria Collodi e Cpia (fino alle 15).

Altre scuole primarie regolarmente aperte.